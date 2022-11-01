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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غداً.. انعقاد الملتقى الثاني لتأهيل طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، الملتقى الثاني لتأهيل طلاب كلية الحاسبات والمعلومات لسوق العمل، غداً، الأربعاء، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد الكلية وذلك بمشاركة طلاب الكلية وعدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة مثل معهد ITI، ميكروسوفت، اتيدا ، عالم رقمي سوفوس.
 

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ويتضمن الملتقى عدة محاور أهمها تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية، والاستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف علي مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين. 

 

كما يتم عقد عدد من الندوات والمحاضرات التعريفية بالكلية والأقسام والبرامج الخاصة المتاحة، وتكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين المتميزين وكذلك المشاركين في تنظيم الملتقى.


 ومن جانبه، قال الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن الملتقى يهدف لتأهيل طلاب كلية الحاسبات لسوق العمل وربط الطلاب بسوق العمل من خلال دعوة كبرى الشركات التي تعمل في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات المختلفة لإلقاء محاضرات عن احتياجاتهم من مهارات وأدوات يجب توافرها في الخريج لسهولة حصوله على فرصة عمل.


وأضاف أنه سيتم عرض الكثير من أفكار ومشروعات الطلاب على كافة الشركات المشاركة بهدف توفير الدعم لتلك المشروعات أو تبنيها من إحدى تلك الشركات مما يساهم في توفير فرص عمل للطلاب وكذلك تنمية الشركات بأفكار جديدة مما يساهم في تنمية المجتمع.

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