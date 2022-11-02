عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة والأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك بالبحيرة

حملات تمونية بالبحيرة
حملات تمونية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بالبحيرة بتنفيذ حملات تفتيشية علي الأسواق والمحال التجارية بابوالمطامير أسفرت عن:-

txt

3 أيام لخصت مشاعر الأم| توفي ابنها في البحيرة فلحقت به بعد 72 ساعة.. فيديو

txt

توريد 52678 طن أرز لشون المحافظة بالبحيرة

- ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم وإتخاذ اللازم.

- ضبط محلين لحوم مجمدة لبيعهم كبده مجمدة بدون أى علامات أو بيانات أو تواريخ إنتاج وصلاحية ويظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كمية 6 كجم كبده مجمدة.

حملات تمونية بالبحيرة


- ضبط 2 سوبر ماركت لبيعهم سمك رنجه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط والتحفظ على كميه قدرها 10 كجم رنجه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة محافظة البحيرة حملات تفتيشية الطب البيطري منتهية الصلاحية مباحث التموين لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي الحملات التموينية الرقابة التموينية لحوم غير صالحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

فرص لسقوط أمطار .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2-11- 2022

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف عن علاج طبيعي للتخلص من حشرة الشعر

رسميا.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن حضور قمة المناخ في مصر

عيالي بيولعوا.. أم تحاول إنقاذ أطفالها الثلاثة من حريق هائل |تفاصيل مأسوية

الثانية بتفرق.. مستشار الرئيس يوضح أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ

الرئيس السيسي ونظيره العراقي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية

رابط منصة أنا المعلم .. سجّل الآن واحصل على خصومات وكوبونات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الفرقاطة العزيز من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

مستشفى النجوم.. مديحة حمدي ومفيد فوزي يجريان عملية الخميس.. تيسير فهمى تغادر المستشفى.. تحسن حالة عبد الرحمن أبو زهرة

شقيقة الشيف أسامة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاته

فيديو

وصول الفرقاطة العزيز من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ