ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة والأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري بالبحيرة بتنفيذ حملات تفتيشية علي الأسواق والمحال التجارية بابوالمطامير أسفرت عن:-

- ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم وإتخاذ اللازم.

- ضبط محلين لحوم مجمدة لبيعهم كبده مجمدة بدون أى علامات أو بيانات أو تواريخ إنتاج وصلاحية ويظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كمية 6 كجم كبده مجمدة.

حملات تمونية بالبحيرة



- ضبط 2 سوبر ماركت لبيعهم سمك رنجه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط والتحفظ على كميه قدرها 10 كجم رنجه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.