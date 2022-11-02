أكثر من 10 آلاف فيديو|تعرف على أحدث الحلول التعليمية لتطبيق «الأضواء» الإلكترونى

أكثر من 10 آلاف فيديو شرح.. أكبر بنك أسئلة يضم 500 ألف سؤال

رحلة تعليمية ممتعة من خلال مفهوم التحفيز

تطبيق "الأضواء" من أفضل التطبيقات التعليمية وفقًا لـ"جوجل ستور"

في إطار حرص نهضة مصر على تطوير الوسائل التعليمية ودعم التحول الرقمي في مجال التعليم، واستكمالًا لدورها الريادي في تقديم حلول تعليمية متكاملة ومتطورة للطالب المصري، تقدم نهضة مصر تطبيق "الأضواء" المحدَّث الذي يوفر تجربة متطورة وفريدة تواكب العصر الحالي، وتخدم الطالب والمعلم وولي الأمر؛ حيث يعتمد التطبيق على أحدث وسائل تكنولوجيا التعليم التي توفر تجربة تعلم تفاعلية.

تطبيق الأضواء الإلكتروني: رحلة تعليمية متكاملة

يقدم تطبيق "الأضواء" رحلة تعليمية متكاملة تبدأ بتقديم المحتوى التعليمي بشكل جذاب وميسر من خلال فيديوهات شرح تشمل ما يزيد على 10 آلاف فيديو تعليمي تغطى مختلف المواد والمراحل التعليمية، يعقب الفيديوهات والشرح تدريبات على كل درس، ثم اختبارات متعددة يقوم الطالب بحلها من خلال بنك أسئلة ضخم يضم أكثر من 500 ألف سؤالوتدريبات تفاعلية، يحصل بعدها الطالب على نتائج الاختبارات، ومن ثم تقييم مستواه وتحديد نقاط الضعف والقوة لديه والعمل عليها.

التعليم من خلال التحفيز واستخدام الذكاء الاصطناعى لضمان تجربة تعليمية فردية وممتعة

يعتمد التطبيق على مفهوم التعلم عن طريق استخدام فكرة التحفيز والألعاب Gamification، والذي يعتمد في الأساس على تحويل العملية التعليمية من قالبها القديم إلى قالب تحفيزي شيق يشجع الطالب على المذاكرة، لذا قامت "الأضواء" بإضافة مجموعة من الخصائص أبرزها خاصية تجميع النقاط، والتي يستطيع عبرها الطالب تجميع النقاط خلال رحلته التعليمية على التطبيق واستبدالها بهدايا مختلفة، كما يتم تطوير التطبيق حاليًّا واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence التي ستوفر تجربة تعليمية فردية وتفاعلية لكل طالب على حدة.

تقارير الأداء لولي الأمر والمعلم

وفيما يتعلق بولي الأمر والمعلم، يعمل تطبيق "الأضواء" على تلبية احتياجاتهم عن طريق تقديم حلول إلكترونية تخلق بدورها علاقة تفاعلية بينهم وبين الطلاب، حيث يوفر التطبيق مجموعة من التقارير بناءً على تحليل معلومات الطالب، وتجربته مع استخدام التطبيق، ليتمكنوا من متابعة مستوى أداء الطلاب في جميع المواد، والتدخل لرفع مستواهم.

جدير بالذكر، أن تطبيق "الأضواء" مسجل لديه أكثر من 2 مليون طالب، وأكثر من 24 ألف معلم منذ عام 2022، كما يعد من أفضل التطبيقات في مجال التعليم والمناهج الدراسية على "جوجل ستور".