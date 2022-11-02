عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تلتقي قيادات حزب "المؤتمر" لمناقشة أولويات قضايا الحوار الوطني

صدى البلد

استقبل حزب المؤتمر في مقره، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني مع جميع تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب المؤتمر في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب المؤتمر تنسيقية شباب الاحزاب المجتمع المصري الأحزاب السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية مباشر الآن 0 - 0 فى الدوري الممتاز

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

المعدن الأصفر في صعود.. اعرف سعر عيار 21

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

الثاني خلال أيام.. قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة موظفين في أفغانستان

الحكومة تزف خبرًا سارًا للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إضافة 600 غرفة للسياحة المصرية.. فندق كليوباترا شرم أكواريوم يضاهي الفنادق العالمية

الأهلي والداخلية.. الفار يحرم كريم فؤاد من الهاتريك الأول فى مسيرتة الكروية

الذهب يتراجع 18 جنيها في ختام تعاملات اليوم

الأطراف المتحاربة في إثيوبيا تتفق على وقف إطلاق النار

كريم فؤاد الأكثر مشاركة في أهداف الأهلي خلال الموسم الحالي

برشلونة يطارد ميسي رغم اقترابه من انتر ميامي الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. تعرف على أشهر وصفات الشيف أسامة

عباءة جذابة.. ميريهان حسين تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

في المطبخ .. ابنة عمرو دياب بـ البيج بـ فيديو جديد | شاهد

بعد تصريحات جريئة ضدها من نجل فنان | صور لافتة لـ طليقة الفيشاوي

فيديو

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

حالة طوارئ عالمية بسبب جدري القرود.. ماذا يحدث؟

عتاب تحول لجريمة.. تفاصيل ضرب الإعلامية إيمي شلباية| فيديوجراف

أسعار البيض تتراجع في الأسواق.. خدمة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ