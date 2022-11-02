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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: 2.2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء والقانون لم يصل للنواب

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك العديد من الموضوعات التي تم مناقشتها في جلسة النواب بحضور وزير التنمية المحلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون التصالح لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة لا تصيغ أو تجهز المواد الخاصة بالقانون الخاص بالتصالح، ولكنها الجهة المنوطة بتسليم القانون لمجلس النواب.

وتابع: أن 2 مليون 200 ألف طلب تصالح من قبل المواطنين ولن يتم النظر في سوى في 1.5% فقط، موضحًا أنه لا يوجد منزل في مصر لا يعاني من مشاكل مرتبطة بقانون التصالح.

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وأوضح، أن البرلمان ينتظر وصول القانون إلى مجلس النواب من أجل النظر في المواد الخاصة به، وسيتم مناقشتها بصورة واضحة من أجل الوصول الموافقة على المشروع بعد ذلك.

عمرو درويش تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عزة مصطفي وصول القانون إلى مجلس النواب

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