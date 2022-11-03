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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة تعرض مريم فخر الدين للضرب المبرح بسبب الغيرة القاتلة| نوستالجيا

مريم فخر الدين
مريم فخر الدين

ذكرى مريم فخر الدين.. يحل اليوم الخميس 3 نوفمبر، الذكرى الثامنة لرحيل جميلة السينما المصرية، الفنانة مريم فخر الدين، التي ولدت في 8 يناير عام 1933، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما.

 

مريم فخر الدين وحياتها 

ولدت مريم فخر الدين في مدينة الفيوم عام 1933 لأب مصري مسلم وأم مجرية الاصل تدين بالديانة المسيحية، وحصلت على البكالوريا وتجيد 7 لغات المجرية والانجليزية والالمانية والفرنسية وغيرها من التي اتقنتها نظرا لجنسية والدتها.

 

مريم فخر الدين ومشوارها الفني 

عملت مريم فخر الدين، في الفن بالصدفة، ففي يوم عيد ميلادها السابع عشر ذهبت لتؤرخ هذه المناسبة بان تلتقط صورة تذكارية عند احد المصورين، الذي عرض علي والدتها اشتراك صورة ابنتها في احدي المسابقات التي تنظمها مجلة فرنسية مقابل تصويرها مجانا.

وخلال حياتها، تعرضت مريم فخر الدين، للضرب من زوجها، محمود ذو الفقار، قبل حدوث الطلاق، إذ اعترفت بذلك في لقاء لها قبل الرحيل، وأشارت إلى سبب ضربها قائلة: «الغيرة القاتلة من كل شيء كانت تدفعه لضربي بقسوة ودون رحمة».

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