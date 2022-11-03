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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف : 12.5 % زيادة في إيرادات الهيئة خلال أكتوبر الماضي

صدى البلد

حققت هيئة الأوقاف المصرية    للشهر الرابع على التوالي رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2022م حتى 31/ 10/ 2022م مبلغًا وقدره (195,383,690) جنيهًا ، بزيادة قدرها (21,746,459) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (12.5 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/2022 ، وبزيادة قدرها (50,036,454) جنيهًا ، بنسبة قدرها (34.4 % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021.

وبذلك بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31 /10 /2022م مبلغًا وقدره (639,750,618) جنيه ، بزيادة قدرها (102,213,393) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (19%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022 ، وبزيادة قدرها (179,018,633) جنيهًا ، بنسبة قدرها (38.9 %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021 .

 

 

هيئة الأوقاف المصرية وزارة الأوقاف الأرباح والإيرادات

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الأوقاف : 12.5 % زيادة في إيرادات الهيئة خلال أكتوبر الماضي

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