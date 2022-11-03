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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمينة خيري: الترند على السوشيال ميديا لا يعبر دائمًا عن الواقع

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا

أكد الكاتبة الصحفية أمينة خيري، أن الترند على السوشيال ميديا لا يعبر دائمًا عن الواقع، والبقاء أصبح للأغرب على منصات التواصل الاجتماعي في ظل ثقافة الترند، مؤكدة أن تكرار التأكيد على بعض الوقائع إعلاميًا يحولها إلى ترند على وسائل التواصل.

 

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وأضافت أمينة خيري، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن ما يحدث في مصر من التعامل مع وسائل التواصل خلال تناول القضايا ليس موجودًا في معظم أنحاء العالم، هناك تفرد وتميز لاستخدامتنا لمنصات التواصل الاجتماعي.

 

منصات التواصل الاجتماعي

 

وتابعت الكاتبة الصحفية أمينة خيري، أن بعض المصريين لديهم حسابات على كافة منصات التواصل الاجتماعي وأحيانًا يكون لديهم أكثر من حساب على المنصة الواحدة، مشيرة إلى أن هناك ضوابط تحكم العمل الصحفي خلال التعامل مع الترند، ليس الخوف من أن تتحول الصحافة لصحافة المواطن ولكن الخوف من التحول للمواطن الصحفي.

أمينة خيري السوشيال ميديا ثقافة الترند الترند اخبار التوك شو

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