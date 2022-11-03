مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق مطار اسيوط وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بالقرب من صينية مطار اسيوط ببني غالب ووجود حالة وفاة ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل وأسفر الحادث عن مصرع " محمد. و. م" وإصابة كلا من " عبدالوكيل. م" و " محمد. ع" و " رجب. م. ر" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.