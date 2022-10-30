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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق في ورشة نجارة بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اندلع حريق في ورشة نجارة بمدينة الغنايم في أسيوط أسفر عن احتراق معدات الورش والاخشاب دون وقوع خسائر بشرية. 


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في ورشة نجارة ملك " أحمد. و" مقيم مدينة الغنايم. 

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف و سيارات الإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في ورشة نجارة مما أسفر عن احتراق المعدات " منشار وادوات النجارة كما احترق الأخشاب الموجودة بالورشة دون وقوع خسائر بشرية. 
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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