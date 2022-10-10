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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلين في حريق منزل بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي طفلان مصرعهما، إثر نشوب حريق  بمنزل بقرية ديروط الشريف التابعه لمركز ديروط بمحافظة أسيوط وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي. 

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل ووجود وفيات .
وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين اندلاع حريق في منزل ملك " عيد.ب.ز" بشارع المجلس القديم؛ وسبب الحريق غير معلوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

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نتج عن الحريق وفاة "عمار.ه.ع.ب" 3 أعوام، و"فهد.ر.س.ف" عامين ونصف، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط،
كم نتج عن الحريق احتراق محتويات الشقة بالكامل .

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض للعرض النيابة العامة.

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