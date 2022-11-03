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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوى له في 24 عاما

تركيا
تركيا

أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح أجرته وكالة رويترز بارتفاع 3.60 بالمئة. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، و157.69 بالمئة على أساس سنوي.

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في سياق متصل، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة السادسة خلال هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس أمس الأربعاء كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.

ويمثل القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، ومن المرجح أن يعمق الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض إلى أبعد من ذلك.

وارتفعت أسعار الأسهم في الدقائق القليلة الأولى بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي.

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