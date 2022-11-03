فاز بمسابقة عالمية.. فريق مصري يحول جراد النيل لأدوية ومستحضرات تجميل

فاز فريق Enactus جامعة عين شمس بالمركز الأول في مسابقات كأس العالم 2022 التي أقيمت في بورتو ريكو في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بمشاركة 32 دولة.

و في الدور الأول، ضمت مجموعة مصر المكسيك والمانيا و قرغيزستان. وفي الدور التالي، ضمت مجموعة مصر نيجريا والبرازيل والمغرب، أما في الدور النهائي فاز فريق جامعة عين شمس على تونس وإنجلترا وكندا ليحصل على كأس العالم.



وعرض الطلاب مشروعهم القائم على استخلاص مادة Chitosan من قشريات جراد النيل والتي تحتوى على نسبة تتراوح بين 40-60٪ من الكيتين والذي يمكن استخلاص الشيتوزان منه حيث يستخدم كلاهما في صناعات عديدة مثل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل . ومن أجل توفير حل صديق للبيئة وتحقيق مشروع بدون أي مخلفات، تم استخدام جسم الجراد لصناعة علف للدواجن وذلك لتوفير بديل بسعر أرخص للأعلاف التي يشتد الطلب عليها في السوق المصري حيث تحتوي قشور جراد النيل على حوالي 20-40 ٪من البروتين وهي كمية مناسبة إنتاج علف حيواني ذو تأثير أفضل على الدجاج من العلف العادي. كذلك تمكن الفريق من انتاج مبيدات زراعية حيوية صديقة للبيئة وتم تصنيع فلتر لتنقية المياه.

يذكر أن الفريق المتواجد في Peurto Rico مكون من ٨ من هندسة و٢ من ألسن تحت إشراف د خالد كيرة رئيس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية.

ومن الجدير بالذكر أن ENACTUS منظمة أمريكية غير حكومية لها أفرع في 33 بلد على مستوى العالم في حوالى 1626 جامعة. أما في مصر، فلها أفرع في 62 جامعة وكلية ، ويقوم نشاط ENACTUS على ريادة الأعمال في مجال المشروعات التنموية ويقام كأس العالم في شهر أكتوبر من كل عام في أحد الدول التي بها النشاط.