برلماني: قمة المناخ نقطة تحول جذرية لصالح الإنسانية

قال النائب إيهاب الطماوي أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالقاهرة و وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب و مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر ستعمل على جعل مؤتمر المناخ "نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره".

و أضاف الطماوي أن قمة المناخ هذا العام تأتي و العالم أجمع يواجه تحديات كبيرة علي كافة الأصعدة و أن تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته وفقا لأمكانات المتاحة لكل دولة يسهم في زيادة القدرة علي مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية التي تهدد ( الوجود ) في عدد من المدن و البلدان بخاصة و أن الآثار الكبري تتعلق بالدول النامية نتيجة لسياسات و سلوكيات الدول الكبري و منها بالطبع الدول الصناعية.

و أكد الطماوي أنه من المتوقع أن تكون نتائج أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ بحجم القدرة و الإرادة المتوفرة من دول العالم لمواجهة التحديات الحالية التي تشكر خطر علي الأمن و السلم الدوليين.



و أضاف أن مصر منذ تحمل الرئيس السيسي المسؤولية لم تتدخر جهدا لدعم المجتمع الدولي و مواجهة المخاطر التي تحيط بالانسان علي كوكب الارض فقد واجهت كافة التحديات الاقليمية و الدولية و تعاملت معها بحكمة و كفاءة لصالح الانسانية ، بل لصالح العالم اجمع و ليس المنطقة العربية و القارة الأفريقية فحسب.



وقال الطماوي إن اقبال و مستوي المشاركين في قمة المناخ ال27 بشرم الشيخ يدعو للتفاؤل بنتائج أعمالها ، و التي حتما ستصب في صالح الإنسانية حال الالتزام بتنفيذ تلك النتائج من الدول الكبري.