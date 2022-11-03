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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 5 مشروعات ثقافية بالبحيرة بتكلفة 149 مليون جنيه.. تفاصيل

انجازات محافظة البحيرة
انجازات محافظة البحيرة

تشهد الدولة المصرية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجازات عديدة تتحقق يوماً بعد يوم للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

مشروعات قومية بمحافظة البحيرة 

فكانت ولا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، وتحقيق طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم حيث يعد ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة .

مشروعات بالبحيرة

حيث شهد قطاع الثقافة تنفيذ 5 مشاريع بتكلفة 149 مليون جنيه تم الانتهاء من 4 مشاريع بتكلفة 104 ملايين جنيه ( قصر ثقافة دمنهور - قصر ثقافة وادي النطرون - المركز الثقافي بكوم الحاصل بالدلنجات - مكتبة كفر الدوار العامة ) وجاري العمل بمشروع قصر ثقافة أبو المطامير بتكلفة 25 مليون جنيه.

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ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لرفع المستوى الثقافي للمواطنين وبناء مجتمع واعي ومثقف قادر على إذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة واكتشاف ورعاية الموهوبين من خلال تنشيط الحركة الأدبية والاهتمام ببناء وتطوير بيوت وقصور الثقافة والمكتبات .

 

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