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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فنلندا والسويد.. أمين عام حلف الناتو يزور تركيا اليوم

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

يصل أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إلى مدينة اسطنبول التركية في زيارة رسمية تستمر حتى الخامس من الشهر الحالي.

وسيبحث ستولتنبرج، مع كبار المسؤولين الأتراك، كل مستجدات الأزمة الأوكرانية، إضافة لمسار عضوية السويد وفنلندا بـ"الناتو".

وسيلتقي مساء اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وسيعقد معه مؤتمرا صحفيا مشترك، للحديث عما تم بحثه والتوافق حوله.

كما سيلتقي ستولتنبرج، أمس الجمعة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، كما سيجري محادثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

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