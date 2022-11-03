أرض المونديال أغنية بالخلطة السحرية لكأس العالم 2022

نجاح كبير تحققه أغنية "أرض المونديال" ، التي بدأ عرضها منذ أيام ، وهي الأغنية الرئيسية التي أنتجتها المؤسسة القطرية للإعلام ، ترحيباً بضيوف المونديال ، ومواكبة لإستضافة قطر كأس العالم 2022 ، حيث احتفت ورحبت منصات ووسائل الإعلام العربية في مختلف الدول ، بالإنتاج الجديد الذي شارك فيه نجوم من الدول العربية المتأهلة للمونديال ، من خلال إنتاج فني ضخم ، تم تصويره في عدد من الأماكن في الدوحة .

أغنية "أرض المونديال" عمل مميز ، رؤية ولحن القطري محمد المرزوقي الذي قدم نغمات موسيقية لحنية من خلال رؤية لحنية متنوعة، وأشرف على إنتاجه حمد عبدالرضا وأخرجه التركي مراد كوجاك ، وتضمن العمل الذي كتبه تيسير عبدالله ، عدداً من الرسائل المهمة، ومن ضمنها التعبير عن فرحة اللقاء من بعد الصعوبات التي واجهت العالم .

شارك في غناء "أرض المونديال" خمسة مطربين من الدول العربية المشاركة في كأس العالم وهم القطري عيسى الكبيسي والمغربي حاتم عمّور والسعودية داليا مبارك والتونسي نوردو والسعودي عبدالعزيز العليوي ، ويحمل العمل مضمون التحية والترحيب بإسم العرب كلهم لضيوف المونديال العالمي .