نفس السيناريو .. الزمالك يكرر أخطاء الموسم الماضي في الدوري والسوبر

تعادل مساء أمس الأربعاء فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع نظيره فريق إنبي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بهدف لكل منهما.

تقدم لفريق الزمالك فى الدقيقة 44 أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فيما عادل أحمد كالوشا النتيجة وأدرك التعادل في الشوط الثاني من ربك رأسية قوية سكنت شباك محمد عواد حارس المرمى.

بهذه النتيجة يرفع فريق الزمالك رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث في حين ارتفع رصيد الفريق البترولي إلى نقطتين يحتل بها المركز الرابع عشر.

وشهدت مباراة الزمالك وإنبي تعرض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني للإصابة.

الزمالك يمتلك فترة توقف من أجل تصحيح الاوضاع وتلافي الأخطاء التي ظهرت فى مباراة السوبر المصري امام الأهلي ولقاء إنبي فى الدوري الممتاز.

نفس السيناريو

الزمالك على موعد مع سيناريو الموسم الماضي حيث كرر نفس السيناريو خلال النسخة الحالية في بطولة الدوري الممتاز وخسارة السوبر المصري.

وشهدت النسخة الماضية من بطولة الدوري الممتاز فوز الزمالك أول جولتين بنتيجة ٢-٠

ثم الخسارة أمام النادي الأهلي في السوبر المصري وتلاها التعادل ١-١ مع البنك الأهلي الموسم الماضي.

فيما شهدت النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي الفوز فى اول مباراتين امام سموحة وسيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين ثم خسارة مباراة السوبر المصري امام الأهلي بثنائية نظيفة ثم التعادل مع إنبي ١-١ في الدوري المحلي.

فيريرا يسخر من نيو لوك إمام عاشور

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي جاسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك سخر بشكل قوي من صبغة شعر إمام عاشور لاعب الفريق.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية: "فيريرا قام بالسخرية من صبغة شعر إمام عاشور خاصة أنه فعل ذلك بعد الهزيمة من الأهلي في مواجهة السوبر".

وأضاف: "فيريرا طلب من شيكابالا الحضور وقال له: "شاهد لقد تعاقدنا مع لاعب جديد.. وشيكابالا ذهب له والحديث بينهم لم يكن لطيفًا".

وتابع: "فيريرا هو من رفض دخول إمام عاشور لقائمة الزمالك أمام إنبي في مسابقة الدوري".

وأشار إلى أن "مجلس إدارة نادي الزمالك يؤكد بشكل مستمر عدم وجود أزمة بين إمام عاشور في ملف تعديل قيمة عقده".