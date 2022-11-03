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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملات في المدارس.. تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار تعاطي المخدرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ اللازم لتخطيط وتنفيذ حملة موسعة لتوعية الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم بخطورة تعاطي المخدرات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ذلك جاء بعد أن لوحظ مؤخرا انتشار تعاطي المخدرات داخل بعض الجامعات مما نتج عنه العديد ون الاثار السلبية على الفرد والمجتمع ، ونظرا لاهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في توعية النشء لوقايتهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الادمان. 

خطاب رسمي

وقالت وزارة التربية والتعليم أن ستعتمد حملة توعية الطلاب و العاملين بالتربية والتعليم بخطورة المخدرات ، على إستخدام اساليب التوعية المختلفة مثل : 
-  عرض افلام توعوية 
- عقد ندوات 
- كلمات توعوية في الاذاعة المدرسية والصحافة المدرسية
- التوعية من خلال المسرح المدرسي 
- التوعية من خلال المناظرات والمسابقات

وشددت وزارة التربية والتعليم على ان تشمل حملات التوعية كافة المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

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