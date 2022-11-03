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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يا بختك يا عبد الله.. دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

يا بختك يا عبد الله..دعاء
يا بختك يا عبد الله..دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

لا يختلف اثنان على أن حب الأم لأبنائها وبناتها لها مكانة خاصة لا يصلها أيا كان، كما أنه لعظم مكانتها ودورها في حياتها أولادها فقد أوصى رسول -الله صل الله عليه وسلم- ببرها ثلاثة مرات، ففي الحديث الصحيح في البخاري عن أبي هريرة -رضى الله عنه-:  جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، مَن أحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أبُوكَ». 

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وفي هذا السياق، وقفت أم تحضن ابنها الشاب وتدعو له من كل قلبها بصرخات تعالى تجلي إلى المولى -عز وجل- في البيت الحرام بمكة المكرمة في السعودية، مرددا بصوت يقشعر له الأبدان من صدقه «جبر خاطري اجبر بخاطره يا رب، واسعدني اسعده يا رب ريح قلبي، يا رب أنا راضية عن ابني ارض عنه، يا رب دخله الجنة يا رب ، قلبي وربي راضين عنك يا عبد الله ». 

دعاء مؤثر من مصرية لابنها أمام الكعبة

وتابعت الأم المصرية في مقطع الفيديو المؤثر من أمام الكعبة المشرفة أثناء دعائها لابنها وهما بملابس الإحرام: «يا رب تدخل الجنة مع النبي، يا رب ريحني ريحه ، يا رب اسعدني اسعده ، يا رب اجبر بخاطره ورضيه وارزقه الصحة».

وكانت من أبرز تعليقات متابعي السوشيال ميديا على مقطع الفيديو المؤثر: «بكيتنا يا أمي، يا بختك يا عبد الله، ربنا يستجيب لها يا بار بأمك، ويكرمنا جميعا»، «أنا عيطت يا أم عبدالله يارب يرضى عن كل أمهاتنا يارب ويسعد قلوبهم ويديهم الصحه وما يحرمنا من دعاكم لينا»، «بسم الله مشاء الله ربنا يبارك فيه، انتى وجعتى قلبى والله احلى حاجة فى الدنيا الحنية ربنا يجعل اولادنا وبناتنا بارين بينا يا رب»، «بكتيني بكتيني ولله انا عملت كده أمام مسجد النبي بدعي لا ابني عشان طلعني العمره ربنا يجبر بخاطره هو ومراته وعيالو العمر كله»، «الله بجد ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم»، «ياااالله يارب ارزقنا برهم ورضاهم ياارب». 

دعاء مؤثر مصرية الكعبة الابن البار حب الأم لأبنائها وبناتها

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