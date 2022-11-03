افتكروا الحمل قولون.. طبيبة أسوانية تكشف تفاصيل أغرب ولادة مفاجئة لأربعينية

في كثير من الحالات النادرة التي يتم رصدها بين فترة وأخرى تفأجا سيدات بموعد ولادتهن وحمل طفلة أو طفلة أو أكثر بين أذرعهن دون أن يكونوا قد شعورا بكافة أعراض الحمل من قبل مما تعد وقائع مثيرة للدهشة للكثيريين، وكان من ذلك خلال الساعات القليلة الماضية ما روأته طبيبة تعمل بأحد المستشفيات العامة في مدينة إدفو بمحافظة أسوان بشأن تفاصيل أغرب ولادة مفأجاة لسيدة أربعينية.

الطبيبة: كانت بتأخد علاج للقولون

وقالت الطبيبة لمياء محمود شهاب عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «قاعدة في الاستقبال العام كأي طبيب ممارس عام، تيجي حالة سيدة أربيعينة علي كرسي متحرك بتتألم من شدة الوجع والمغص بيجرها ابنها- اللي ما شاء الله شاب يافع كبير- وبيقولي لما بأخد منها تاريخها المرضي إن مامته بقالها فترة بتشتكي من القولون والمعدة وبتأخد علاج قولون عصبي وأنها كانت من يومين عند دكتور باطنة وكتب لها علاج قولون ومتحسنتش».

وأضافت طبيبة النساء والتوليد الأسوانية: «أنا مستغربة من منظر بطنها، وأسال ابنها هي مامتك عندها الكبد ليكون استسقاء لا قدر الله ولا حاجة، طيب عندها ورم، طيب هل منظر بطنها ده طبيعي وكرش لزوم السن وكده».

افتكروا الحمل قولون..طبيبة أسوانية تكشف تفاصيل أغرب ولادة مفأجاة لأربعينية

سؤال مفاجىء كشف حمل الأربعينية

وتابعت الطبيبة لمياء شهاب: «المهم كأي طبيبة نسا وتوليد سألتها عن التاريخ المرضي للبيريود لأي ست بيجري في دمي، ولقيتني بمنتهي السذاجة: برمي سؤال أول يوم في آخر دورة تقولي شهر 4، سألتها: ليه يا مدام، ردت علي: كنت بفتكرها قطعت وسن اليأس، لافتةً: ماشية علي حقن كل ٣ شهور».

وواصلت طبيبة النساء والتوليد: «كلامها الأخير خلي دماغي تروح في حتة تانية خالص، المهم قلت لها اطلعي النسا أشوفك سونار، وسط استغراب من التمريض والعيانين اللي هو في عينيهم: طيب أي حقنة مسكن طيب أي محلول طيب، ياستي اطلعي علشان لو اللي في دماغي طلع صحيح هيكون راحتك في: قسم النسا».

افتكروا الحمل قولون..طبيبة أسوانية تكشف تفاصيل أغرب ولادة مفأجاة لأربعينية

السونار كشف عن جنين كامل الخلقة

واختتمت الطبيبة في روايتها واحدة من أغرب حالات الولادة المفاجئة: «روحت اعمل سونار الاقي جنين كامل الخلقة بيلعب، افحص الاقي العيانة مفولة، وhead علي premium، وهوب من الاستقبال للسونار لقسم النساء، لبنوتة زي القمر نورت الدنيا في أسرع حمل و ولادة في تاريخ شغلي المهني، ولا عزاء بقي لمتابعات الحمل وعلاجات الـ antenatal care، وأشعة الـ 4D واتصالات الحوامل وش الفجر، والأودية اللي ممنوعة تتأخد فترة الحمل».

تعليقات تكشف عن حالات مشابهة

وكانت من أبرز التعليقات على منشور الطبيبة الأسوانية: «نفس الحالة دي بالضبط كنت سمعتها من واحدة كبيرة في السن جاية بشكوي غريبة تيجي يلاقوها حامل وبتولد فعلاً»، «الحالات دي بنسمعها كأنها غرائب ونوادر، مش متخيلة إنها قريبة وبتحصل كدة، سبحان الله، برافو عليكي يادكتور»، «مش متخيلة منظر ابنها اللى جاى يكشف لأمه على القولون يرجع شايل اخته»، «دى لازم يسموها لمياء».

افتكروا الحمل قولون..طبيبة أسوانية تكشف تفاصيل أغرب ولادة مفأجاة لأربعينية

وفي أحد التعليقات، أضافت سيدة: «معرفش ليه مبصدقش الستات دي خصوصا انها حملت قبل كدة ففاهمة الأعراض، ازاي كبر البطن و تحجيرها دا مخادتش بالها؟ حركة الجنين اللي بتصحي من النوم؟ الثدي اللي بينزل لبن؟ التخن المفاجيء و توريم الجسم و المناخير و الايد و الرجل؟، انا حملت مرة واحدة بس و اما بقيت بشوف شكل واحدة بس وشها بعرف انها حامل ما بالك بقي لو طفل جوة بطنها هي؟، ممكن اصدق انها مخدتش بالها لحد الرابع ولا الخامس انما بعد كدة دا فتي فشخ، تلاقيها عارفة و بتستبهل علي جوزها ولا حاجة»، لترد عليها الطبيبة لمياء: «بصي كل شئ وارد طبعا، بس حالة المريضة وهي جاية الاستقبال العام وتقولك قولون وباخد علاجات كذا وكذا وفيه منها ملينات مثلا حتي لو عارفة فيه أدوية ممنوعة تتاخد في الحمل اصلا فريسك جداً».