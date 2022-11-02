كثيرا ما تنصح خبيرات الاتيكيت بعد ارتداء ضيفات المناسبات السعيدة الخاصة لملابس مشابهة بنسبة كاملة في اللون وغيره لما ترتديه العروس خاصة في كتب الكتاب أو حفل الزفاف.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك، انستجرام» صورة للبوجر ريم أشرف ترتدي فستانا أبيضا في مناسبة سعيدة بصحبة صديقاتها.

بلوجر تثير الجدل بسبب صورة منتشرة

لكن ممن لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا وعلقت عليها الكثيريات بسؤال: «مين العروسة؟» كون صديقات البلوجر يرتدين نفس اللون الأبيض مع فستانين مشابه.

وكان من أبرز التعليقات على الصورة التي لفتت الانتباه وانتشرت بشكل كبير: «شكلكم سكر اوي بجد»، «بجد مين العروسة»، «العريس كدا هتلخبط!!»، «مناسبة عادية ولاه خاصة بحد فيكم؟!».

مين العروسة.. بلوجر تثير الجدل بسبب صورة منتشرة مع صديقاتها

جدير بالذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية، فاجئت البلوجر والميك اب ارتست نوران طارق، متابعيها بإرتدائها الحجاب، وذلك بعد حذف جميع محتواها الذي قامت بنشره سابقا على جميع منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر نوران طارق، من البلوجر والميك اب ارتست الشهيرة التي يتابعها العديد من الأشخاص، ويهتمون حول المحتوى الذي تقوم بتقديمه بشكل جيد .

وقامت نوران طارق، بنشر فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بعد حذف جميع المحتوى السابق .

وقالت نوران، خلال الفيديو، إن الحجاب لم يكن فجأة بالنسبة لها، فهي تفكر في الأمر منذ شهور مضت، لكن لم تكن تستطيع اتخاذ الخطوة بشكل أكيد.