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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

رينة فرح
رينة فرح

أثارت  البلوجر الشهيرة رينة فرح ، جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا من خلال احتفالها بطلوع اول سنة لأبنتها.


 وقامت رينة فرح ، بعمل حفل ضخم من خلال تحضيرات الكيك و الكب كيك والديكورات على شكل "سنة" وهو ما أثار غضب رواد السوشيال ميديا معلقين؛:" ده بزخ".


 و وزعت رينة فرح على الحاضرين شنط هدايا من متجر مستحضرات التجميل العالمى "هدى بيوتى" وهو ما يعرف بأنه من الماركات الغالية ذات القيمة.


 وظهرت رينة فرح، بفستان بينك مجسم كشف عن أناقتها و أنوثتها وهو ما جعل إطلالتها جريئة.


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدل على كتافيها.


 وفى  هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها..

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البلوجر الشهيرة بلوجر تحتفل بطلوع اول سنة لبنتها رينة فرح

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