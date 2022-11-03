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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تفاصيل إصابة شيكابالا ومدة غيابه عن الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي تعرض لها خلال تعادل فريقه ضد إنبي بالدوري العام.

وأكد هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "إصابة شيكابالا عبارة عن كدمة قوية في مفصل الكتف وليس هناك أي كسور".

وتابع أمير هشام: "اللاعب سيكون جاهزا مع فريقه للمشاركة بشكل طبيعي عقب العودة من فترة التوقف، والإصابة ليست مقلقة".

وخرج شيكابالا، مصابا عقب انتهاء مباراة الفريق أمام إنبي، نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي إنبي في الدقائق الأخيرة للمباراة.

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة يرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث في حين ارتفع رصيد الفريق البترولي إلى نقطتين يحتل بها المركز الرابع عشر.

خاض البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة باستاد المقاولون العرب اليوم الأربعاء عقب انتهاء مباراة الأبيض أمام إنبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، خضوع المهاجم البنيني لتدريبات منفردة باستاد المقاولون العرب عقب نهاية المباراة والتي حضرها اللاعب من المدرجات.

راحة للاعبي الزمالك 

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأخطر البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين بمنحهم راحة لمدة يومين فقط، على أن يستأنف تدريباته السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل مع إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" قدمنا مباراة هجومية كبيرة في الشوط الأول، وتسجيل هدف واحد قليل بالنسبة للمستوى الذي ظهر عليه الفريق في هذا الشوط".

وتابع جوسفالدو فيريرا قائلا :" الأداء في الشوط الثاني كان أقل، وهذا أمر متوقع بعد السفر لخوض مباراة السوبر وكانت هناك حالة إجهاد لدى اللاعبين".

وقال المدير الفني:" إنبي استطاع أن يستحوذ في الشوط الثاني ولكن بدون خطورة ولكنه تمكن من التعادل من كرة ثابتة، والزمالك لم يتراجع وإنبي استحوذ بدون خطورة هجومية، ولم تكن هناك تعليمات بالتراجع ولن أتحدث كثيرا على الارهاق ولكن خسرنا نقطتين".

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