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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقبال نجوم السينما المصرية للفنان يحيي الفخراني .. شاهد

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

استقبل نجوم السينما المصرية الفنان الدكتور يحيى الفخراني، وكان منهم كل من الفنانة الهام شاهين، والمخرج الكبير هاني لاشين، والمخرج شادي الفخراني، والاعلامية  رشا سليمان وذلك في مطار نيويورك JFK.

 

و ذلك استعدادا لانطلاق الدورة الثانية من Egyptian American Film Festival المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون
الذي سينطلق غدا حفل الافتتاح بمشاركة 22 دوله و350 فيلم وتكريم عميد السينما المصرية الدكتور (يحيي الفخراني).

يحيي الفخراني: مصر أفضل من دول كثيرة تعاني من أزمات حادة

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يذكر أن قال الفنان يحيي الفخراني، إنه علي ثقة كاملة بقدرة مصر علي التغلب علي الأزمات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الفخراني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قنا "ام بي سي مصر"،:"  مصر أفضل من الكثير من الدول التي تعاني من أزمات حادة.

ولفت إلي أن الحكومة كانت تستعد لهذا السيناريو واتخذت الإجراءات اللازمة، ما يؤكد أنها تحلّت بالوعي اللازم، مضيفة:" هناك دول كبري تعاني أكثر من مصر".

وأشار إلي أنه سيشارك في عمل درامي يُعرض في شهر رمضان بعد المقبل، في مسلسل يؤلفه الكاتب عبد الرحيم كمال.

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