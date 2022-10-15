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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا رب يكون ليا عمر.. يحيى الفخراني يعلن مشاركته في دراما رمضان 2024

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

أعلن الفنان يحيى الفخراني، مشاركته في الموسم  الرمضاني 2024 بعمل من تأليف عبد الرحيم كمال.

وقال يحيى الفخراني، في تصريحات تلفزيونية: “أنا هشارك في عمل في الموسم الرمضاني ولكن السنة الجاية 2024، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني، وسيبدأ التحضير له بعد شهر”.

واضاف: "كان المفروض العمل ده يكون السنادي في الموسم الرمضاني الجاي، ولكننا قررنا نأجله؛ بسبب انشغال عبد الرحيم كمال بأعمال أخرى، ويا رب يكون ليا عمر".

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و أعلنت الصفحة الرسمية لمسرح كايرو شو عن بدء الموسم الجديد من المسرحية الكوميدية: ياما في الجراب يا حاوي للنجم يحيى الفخراني. مسرحية يحيى الفخراني.

‎ونوهت الصفحة الرسمية لكايرو شو بأنه تم فتح باب حجز التذاكر من خلال أحد المواقع المتخصصة فى حجز التذاكر أون لاين، بفئات مختلفة، وبأسعار تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

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