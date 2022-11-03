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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 4 أشخاص.. المظاهرات تشعل شوارع إيران

إيران
إيران

أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الخميس، مقتل 4 أشخاص بينهم عنصر من قوات الشرطة خلال مواجهات مع محتجين في مدينة كرج الواقعة جنوب غرب طهران.

وقالت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "مثيري الشغب أقدموا على إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة كرج مع محافظة قزوين شمال إيران، الأمر الذي سبب ازدحامًا كبيرًا، ما دفع القوات الأمنية للتدخل".

وأضافت أن "قوة من المحتجين هاجمت سيارة لقوات الأمن بالعصي، ما أسفر عن مقتل أحد قوات الباسيج وإصابة اثنين من قوات الشرطة بجراح خطيرة".

وأظهر مقطع فيديو قيام محتجين بإشعال النار في سيارة تابعة للشرطة في مدينة كرج غرب طهران خلال مراسم إحياء الذكرى الأربعين لوفاة الفتاة "حديث نجفي" التي لقيت مصرعها، في سبتمبر الماضي خلال احتجاجات شعبية.

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وحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، قال مرتضى ولي بور، مساعد حاكم محافظة البرز وعاصمتها مدينة كرج، إنه "تم اعتقال عدد من المشاغبين في هذه المدينة، فيما لقي اثنان منهم مصرعهما خلال اشتباكات مع قوات الشرطة".

وأشارت الوكالة إلى أن " 5 من عناصر الأمن أصيبوا بجراح خلال تجمع للمشاغبين، الأمر الذي تطلب إرسال مروحية إلى المستشفى". 

ايران طهران كرج قوات الشرطة الحرس الثوري

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