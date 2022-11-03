غواصة نووية روسية تختبر بنجاح صاروخا باليستيا في البحر الأبيض

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الغواصة النووية "جنراليسيمو سوفوروف" اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا من طراز "بولافا" في البحر الأبيض.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نجح طاقم أحدث غواصة صاروخية استراتيجية جنراليسيمو سوفوروف في إطلاق صاروخ بولافا الباليستي كجزء من المرحلة النهائية من اختبارات الحالة".

وأضاف البيان "تم إطلاق الصواريخ من موقع غير معروف في البحر الأبيض في سلسلة جبال كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا".

وبحسب البيان، حلق الصاروخ "بولافا" الباليستي بشكل طبيعي، حتى وصلت الرؤوس الحربية للصاروخ بنجاح إلى منطقة معينة من ميدان القتال في كورا.



وأعلن مسؤولون أمريكيون، في أكتوبر الماضي، أن واشنطن تلقت إشعارا من موسكو بشأن بدء مناورات تتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في وقت حذر فيه الرئيس جو بايدن موسكو من "خطأ فادح" إذا قررت استخدام سلاح نووي.

وكانت الولايات المتحدة قد وصفت في العام الماضي تلك التدريبات بأنها روتينية، لكن تصاعد الحديث عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام سلاح نووي في حرب أوكرانيا صعد المخاوف من اللجوء الفعلي لهذا السلاح.