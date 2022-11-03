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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو الجالية المصرية بـ أمريكا: شرائح كبيرة من العرب تتجه للتصويت للجمهوريين

أمريكا
أمريكا

قال مايكل ليون، عضو الجالية المصرية بـ أمريكا، إن الحزب الديمقراطي فوجئ في الأسابيع الأخيرة، بأن شرائح كبيرة جدا من الجاليات العربية والمرأة توجهوا إلى الجانب الجمهوري، لأنهم يرون أنه منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم وقد زاد غلاء المعيشة في أمريكا، ووصل إلى معدلات لم نرها منذ 42 عاما بلغت 8.3%.

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وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» بالفقرة الحوارية ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مؤشرا آخر وهو سعر البترول، فبرميل البترول بلغ منذ سنتين 2.5 دولار، وحاليا وصل إلى 4 دولارات، واضطر بايدن أن يخرج الاحتياطي الخاص بالبترول، ويحاول التقليل من سعر البترول قبل الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر.

وتابع أن الجاليات العربية في ميتشجان قامت بمظاهرات كبيرة، لأن بطبيعة أدياننا أننا محافظون والديمقراطيين سمحوا بالإجهاض حتى آخر يوم في الحمل، وما يسمى بالإجهاض تحت الطلب، وهو أمر غريب ولم نره من قبل وأثر بشكل سلبي على شرائح كثيرة جدا منهم الجالية العربية.

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