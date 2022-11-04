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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيغير شعرك .. نوع من الشامبو يفعل المعجزات

صدى البلد

يمكن استخدام الشامبو الجاف لامتصاص الأوساخ والزيوت والشحوم الموجودة غالبًا على فروة الرأس دون غسلها. 

 يستخدمه عدد كبير من الأشخاص لتجفيف شعرهم بعد تمرين مكثف ، أو بعد السفر في منطقة رطبة ، أو حتى لإطالة عمر انفجار الشعر ، وما إلى ذلك علاوة على ذلك ، فهو مفيد أيضًا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة وفقال India.com

وقت الاستحمام دون مساعدة، يمكن استخدام الشامبو بعد استشارة الطبيب. حاولي اختيار النوع المناسب لشعرك يجب اتباع جميع التعليمات التي قدمها الطبيب فقط. 


هذه هي الطريقة التي يعمل بها الشامبو السحري الجاف:

يمكن لهذا الشامبو أن يفعل المعجزات للشعر إذا كنت تستخدمه بالطريقة الصحيحة.

فغالبًا ما يأتي الشامبو الجاف التجاري في زجاجة رذاذ  وتحتوي على قاعدة من الكحول أو النشا.

 عندما يميل المرء إلى رش المنتج على خصلاته ، فإن الكحول أو النشا يمتص الزيت والشحوم ، مما يجعله يبدو أنظف. Ta-da ، سيبدو شعرك جميلًا ، وستتمكن من تصفيفه بالطريقة التي تريدها. لا تستخدميه بلا مبالاة لأنه قد يفسد ملمس الشعر. لا بأس من استخدامه من حين لآخر لأنه يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأوساخ على فروة الرأس.

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