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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 آلاف جنيه | القومى للأجور يجهّز مفاجأة للقطاع الخاص .. فيديو

الأجور
الأجور

قال  مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إننا نسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه للقطاع الخاص بداية من شهر يناير المقبل.

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الحد الأدنى للأجور| وكيل قوى عاملة النواب : ضرورة الاهتمام بالمؤقتين في الشركات

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موقف القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل

وأضاف  مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ على قناة “المحور”٫: “سنعقد جلسة خلال أيام مع ممثلي القطاع الخاص لمطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور”٫ لافتا: “المجلس القومي للأجور يجتمع ويأخذ قرار بإقرار الحد الأدنى للأجور ويتم إعطاء مهلة للشركات التي لا تسمع ظروفها الاقتصادية”.

وأشار: “وزارة القوى العاملة لديها لجان تفتيش وتقوم بالتفتيش علي الشركات للتأكد من حالتها الاقتصادية”٫ مضيفا: “نراعي ظروف الشركات لكن الشركات التي تسمح ظروفها الاقتصادية لابد من أن تطبق الحد الآدنى”.

وتابع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،: “خلال الجلسة القادمة عندما نقر الحد الأدنى سنفح الباب أمام الشركات لمعرفة مقدرتها على التطبيق”.

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