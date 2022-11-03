3 آلاف جنيه | القومى للأجور يجهّز مفاجأة للقطاع الخاص .. فيديو

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إننا نسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه للقطاع الخاص بداية من شهر يناير المقبل.

وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”٫ على قناة “المحور”٫: “سنعقد جلسة خلال أيام مع ممثلي القطاع الخاص لمطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور”٫ لافتا: “المجلس القومي للأجور يجتمع ويأخذ قرار بإقرار الحد الأدنى للأجور ويتم إعطاء مهلة للشركات التي لا تسمع ظروفها الاقتصادية”.

وأشار: “وزارة القوى العاملة لديها لجان تفتيش وتقوم بالتفتيش علي الشركات للتأكد من حالتها الاقتصادية”٫ مضيفا: “نراعي ظروف الشركات لكن الشركات التي تسمح ظروفها الاقتصادية لابد من أن تطبق الحد الآدنى”.

وتابع مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،: “خلال الجلسة القادمة عندما نقر الحد الأدنى سنفح الباب أمام الشركات لمعرفة مقدرتها على التطبيق”.