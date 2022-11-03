أصالة توجه رسالة لرامي صبري.. وجمال سليمان ورغدة ابرز حاضرين حفلها

أفتتحت المطربة الكبيرة أصالة حفلها بدار الاوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "شكرا" وسط ترحيب كبير من الحاضرين أصالة رحبت بالمطرب رامي صبري ووجهت له رسالة محبة وشكر لتعاونهما سويا.

كما حرص كل من النجم الكبير جمال سليمان على التواجد بالحفل وأيضا الفنانة رغدة.

وحرصت أصالة على ان توجه كلمه لجمهورها وقالت:"مساء الخير لأهلي وأصحابي، اجتماعي معكم اليوم بمثابة إجتماع مع الوطن وانا بيني وبين الجمهور محبة ولولا محبتكم لاتتخيلوا وين راح أكون".

تفاصيل جوائز مسابقة رتيبة الحفني بمهرجان الموسيقى

وعرض ضمن حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية فيلم تسجيلي استعرض نجوم الدورة الواحدة والثلاثين، وكواليس البروفات الخاصة بهم.

وقامت جيهان مرسي مديرة المهرجان ومجدي صابر بتسليم جوائز مسابقة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء والتي تقام سنويا باسم مؤسسة ورئيسة المهرجان والتى وصل اجمالى قيمتها 420 الف جنيه وتقدم لها 355 متسابقا فاز منهم 18 واعدا وجاءت نتيجتها كالتالى : أولا : مسابقة الغناء للشباب فاز بها كل من احمد عبد العزيز محمد احمد جمعة (المركز الاول ) ، محمد طارق مصطفى (المركز الثانى ) ، لؤى احمد محمد (المركز الثالث ) .

ثانيا : مسابقة الغناء لذوى القدرات الخاصة فاز بها كل من زياد ابراهيم عبد السلام ( المركز الاول ) ، احمد شريف الشيخ ( المركز الثانى ) ، محمد ايمن (المركز الثالث ) . ثالثا : مسابقة التميز فى العزف وفاز فيها كل من محمد أيمن قنديل ( عود ) ، چورچ مدحت شفيق (كيبورد ) ، خالد مصطفي عبد المنعم حجاج ( بيانو ) ، وحصل على شهادة تقدير كل من أحمد محمد ابو قاسم (جيتار) ، محمد عبد العزيز محمود (فلوت) ، والتونسي غيث عزوز (كيبورد).

رابعا : مسابقة الغناء للأطفال وفاز بها كل من ساندرا عماد منير ( المركز الاول )، مروان هشام عليوة ( المركز الثاني )، محمد نادر عزت ( المركز الثالث ) ، وفى قسم ذوي القدرات الخاصة بنفس المسابقة فاز كل من رنا أحمد محمد محمود ( المركز الاول ) ، فريدة إسلام سيد مصطفى ( المركز الثاني ) ، ايريني أشرف لمعي دانيال ( المركز الثالث ) .