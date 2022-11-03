أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

شارك الفنان أحمد حلمي فيديو طريف له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أحمد حلمي وهو يغني أغنية أجنبية بطريقة كوميدية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “اي الضحك ده - يا حلمي أنا بحبك - ممثلى المفضل بجد جامد”.

أبطال فيلم واحد تاني



جدير بالذكر أن اخر اعمال فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور.

والفيلم من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرچي فيلمز، وماچيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.