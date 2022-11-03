عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي ينشر فيديو طريف له.. ومتابعون: أي الضحك ده

أحمد حلمي
أحمد حلمي

شارك الفنان أحمد حلمي فيديو طريف له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أحمد حلمي وهو يغني أغنية أجنبية بطريقة كوميدية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “اي الضحك ده - يا حلمي أنا بحبك - ممثلى المفضل بجد جامد”.

أحمد حلمي يمازح جمهوره بصورة جديدة

بعد تصدره الإيرادات.. «واحد تاني» لـ أحمد حلمي بالمركز الأول على «شاهد»

أبطال فيلم واحد تاني


جدير بالذكر أن اخر اعمال فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور.

والفيلم من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرچي فيلمز، وماچيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

الفنان أحمد حلمى أحمد حلمى فيديو أحمد حلمي اعمال احمد حلمي احمد حلمي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

موضوعات متعلقة

سيدي العزيز.. عبد الفتاح الجريني يهنئ شاروخان بمناسبة عيد ميلاده

ملكة عالمي.. شام الذهبي تتغزل في والدتها أصالة

بروج أحمر.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بفستان ذهبي.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

بالقبلات والأحضان.. إيمي سمير غانم تفاجئ حسن الرداد.. وهذا رد فعله.. فيديو

حاضر .. تامر حسني يستجيب لطلب جمهوره ويطرح "هتجوزك"

بهاف ستومك..إيمان العاصي تخطف الأنظار بصحبه ابنتها.. شاهد

ست الستات .. لقاء سويدان برفقة سوسن بدر في لبنان | شاهد

ترشيحاتنا

محيي الدين: نسبة التلوث والانبعاثات من أفريقيا لا تتجاوز 3.5%.. فيديو

أخبار نادي الزمالك.. تفاصيل إصابة شيكابالا ومدة غيابه.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور.. ويطالب الجهاز الطبي بتقرير عن حالة الفريق

روسيا: بريطانيا متورطة بشكل عميق في حرب أوكرانيا.. وسنعلن الأدلة

رغم تحذيرات بوتين.. مجموعة السبع وأستراليا تتفق على وضع سقف لسعر النفط الروسي

محيي الدين: 30 ألف مشارك و100 من قادة دول العالم في cop27.. فيديو

محيي الدين: ننتظر تقديم الدول الكبرى 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

جدل تاريخي حول السيد البدوي..من هو القطب الصوفي الذي حير الجميع ؟

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ