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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول وكلوب.. ماجد سامي يتحدث عن ظاهرة تغيير المدربين في الدوري المصري

صدى البلد

 

 

سخر ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجله من اقاله بعض مدربي فرق الدوري المصري الممتاز علي الرغم من مرور ٣ جولات فقط من الدوري الممتاز .

 

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" مر من أسابيع الدوري الانجليزي ١٢ أسبوعاً (ثلث المسابقة) و يفصل ليفربول المرشح دوماً للفوز باللقب عن مراكز الهبوط ٥ نقاط و عن قمة المسابقة ١٥ نقطة و لم يفكر أحد في إقالة يورجن كلوب.
 

 

وأضاف :" مر من أسابيع الدوري المصري ٣ أسابيع (٩٪؜ من المسابقة) و تم الاستغناء عن مدربين لسوء نتائج فريقيهما الغير مرشحان للقب…. و عجبي!!!".

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وفي سياق آخر كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن الأسباب التي أدت لاختيار اللاعبين محمود علاء نجم الاتحاد السكندري وعبد الله جمعة لاعب الزملك واستبعاد كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادي الأهلي.


وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي " الرسالة التي أريد إرسالها للاعبين أن المنتخب مفتوح لأي لاعب".

وتابع " محمود علاء لديه خبرة وشارك من قبل مع منتخب مصر وكذلك عبد الله جمعة، سنه صغيرًا وهو ما يوضح أن المنتخب يفتح أبوابه لضم لاعبين صغار حسب الظروف المتاحة.

وأضاف" كريم فؤاد لعب مباراة واحدة أساسيًا ولكن عبد الله جمعة شارك في مباراتين".

وعن انضمام زيكو ،أجاب" رأيته وكان لاعب جيد وهو بالنسبة لنادي صاعد من دوري القسم الثاني تعتبر رسالة للاعبين، أن أي لاعب سيأرى فيه شيء جيد سيتم انضمامه.


وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر و الذي ينطلق في الفترة من ٧ إلى ١٨ ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر  وجاءت قائمة اللاعبين للفترة الأولى  كالتالي :

محمد الشناوي (الاهلي)
محمد عواد (زمالك)
محمود جاد (المصري)
عمر جابر  (زمالك)
أكرم توفيق (الاهلي)
محمود متولي (الاهلي)
باهر المحمدي (اسماعيلي)
حسام عبد المجيد (زمالك)
محمود علاء (اتحاد)
حسين السيد (المصري)
عبد الله جمعة (زمالك)
حمدي فتحي (الأهلي )
مروان عطية (اتحاد السكندري)
إمام عاشور (زمالك)
محمود حمادة (فاركو)
محمد مجدي قفشة (الاهلي)
عمرو عماد السيسي (زمالك)
أحمد سيد زيزو (زمالك)
طاهر محمد طاهر (الاهلي)
أحمد عبد القادر (الاهلي)
مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)
مروان حمدي (المصري)
محمد شريف (الاهلي)
أحمد  ياسر ريان (سيراميكا)

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