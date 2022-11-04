بمقطع فيديو مؤثر.. بيكيه يعتزل كرة القدم عبر حسابه الرسمي| فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل اعتزال لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.



وأعلن جيرارد بيكيه لاعب برشلونة اعتزاله كرة القدم، وسيخوض مباراته الأخيرة ضد الميريا في كامب نو، وجاء إعلان الاعتزال عبر حسابه الرسمي بمقطع فيديو مؤثر.



وينتهي عقد بيكيه في يونيو عام 2024، لكنه تلقى انتقادات لاذعة لتراجع مستواه في الموسم الحالي، كما عانى من مشاكل خارج الملعب بانفصاله عن المطربة الكولومبية شاكيرا.



خاض بيكيه مع برشلونة مايقرب من 615 مباراة، فاز بالليغا 8 مرات و7 ألقاب في كأس الملك و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب في السوبر الإسباني.

