أمطار رعدية وبرودة.. تحذيرات من موجة طقس سيئ بالعراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزالزالي التابعة لوزارة النقل العراقي، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متنبئة بهطول أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة خلال الاسبوع.



وذكر الهيئة، في بيان الجمعة أن "طقس البلاد يوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، كذلك سيكون في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم".



وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، حسب الهيئة التي أشارت الى استقرار في درجات الحرارة غدا ومقاربتها لليوم السابق بعموم البلاد.



ويوم الأحد سيشهد طقساً صحواً وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فينما سيكون غائما جزئياً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة ليوم غد السبت، بعموم البلاد.



وتابع البيان الصادر عن الأنواء الجوية أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية. وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى".



وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية، وترتفع في المنطقة الجنوبية، حسب البيان.



هيئة الانواء الجوية قالت إن "طقس البلاد يوم الثلاثاء المقبل، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، ودرجات مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس غائما ممطراً ويتحول الى صحو في المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".



واليوم الجمعة، تشهد محافظات (بابل، الديوانية، والناصرية) أعلى درجات الحرارة وتصل الى 30 درجة مئوية، فيما تكون أدنى درجات الحرارة في مدينة الموصل بنينوى.



وتبلغ أعلى درجات الحرارة في أربيل، اليوم، 24 درجة مئوية، بينما ستصل الى 22 درجة في محافظة السليمانية، 27 درجة في كركوك، و 24 درجة مئوية بدهوك.

