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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البداية من الصيدليات

أفكار خارج الصندوق.. مطالبة بتبديل الأكياس البلاستيكية بورقية صديقة للبيئة

تداول الأكياس البلاستيكية
تداول الأكياس البلاستيكية بالصيدليات

أعلنت  سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن تقدمها باقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن "التوسع في التصدي للتغيرات المناخية وإدارة المخلفات الضارة بالبيئة".

 

وأوضحت النحاس لـ صدى البلد أن الأكياس البلاستيكية المستخدمة داخل الصيدليات لتداول الأدوية بين المواطنين تأتي فى صدارتها، نظرا لكثرة تداولها واستخدامها بكثرة.

وقالت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، فى طلبها إنها اقترحت على وزارة الصحة بتدشين مبادرة بتبديل الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة بأكياس ورقية صديقة للبيئة كشرط من شروط الترخيص ويمكن إعادة تدويرها مرة أخرى.

وأكدت سارة النحاس أن هذه الأكياس داخل الصيدليات تُعد أحادية الاستخدام وصغيرة الحجم، فتكون الوزارة ساهمت بشكل كبير فى التوعية المباشرة، وتساعد للتخلص من كمية مخلفات ضارة بالبيئة.

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