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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات بناء بقطعتي أرض سكنية وأخرى صناعية بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة، بجانب استمرار تنفيذ حملات أخرى لإزالة التعديات والمخالفات بمدينتي بدر والفيوم الجديدة.


وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى في إزالة المظاهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.


ونص القراران على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بمنطقة مخازن الـ800 فدان بالحي الصناعي بمدينة بدر، والمتمثلة في زيادة في المسطحات البنائية وتنفيذ " جمالون " معدني مخالف بمسطح 1980 م2، بدلاً من مبنى إداري ومخزن أرضي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، كما شمل القراران على إزالة مخالفات بناء بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة.

 


وطبقا للقرارين يتولى جهازا تنمية مدينتي بدر وبني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

 


وفي السياق ذاته، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب واسترداد لـ 7 محال تجارية مخالفة " سنتر تجاري " بالمجاورة الأولى بالحي الثالث بالمدينة، لافتاً إلى أن الحملة تم تنفيذها بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبمشاركة إدارة الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

 


وقاد المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم شرطة مدينة الفيوم الجديدة، لتنفيذ قرار إزالة للتعديات والإشغالات الواقعة على مساحة ٥ أفدنة و٦ قراريط داخل كردون المدينة بمنطقة الإسكان الاجتماعى، والمتمثلة في بناء منزل وتشوينات وتعدٍ على أرضٍ صحراوية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم إزالة جميع التعديات وأصبحت الأرض فى حوزة الجهاز.
 

الدكتور عاصم الجزار

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