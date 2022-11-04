عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق مبادرة "ازرع" الأولي من نوعها لتنمية صغار المزارعين

صدى البلد


أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمس الخميس مبادرة "ازرع" ، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.


تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تمكين ١٠٠ ألف من صغار المزارعين لزراعة مساحة تقدر بحوالي ١٥٠ ألف فدان في ثمان محافظات هي (القليوبية -البحيرة - الدقهلية - المنيا - بني سويف - سوهاج - الفيوم - اسيوط ).
وقد تم إطلاق المبادرة وسط احتفاليات شعبية حضرها الآلاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة، ، تم تنظيمها بالتنسيق الكامل مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن إنطلاق المبادرة وبداية موسم زراعة القمح


يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أُنشئ  بقرار من رئيس الجمهورية  الرئيس عبدالفتاح السيسي في 13 مارس 2022 و هو التحالف الأول من نوعه في مصر و الذي يضم الإتحاد العام للجمعيات و كافة الاتحادات الأقليمية و أبرز مؤسسات المجتمع المدني صاحبة الجهود المعروفة في مساعدة الفئات الأولي بالرعاية ، و يهدف التحالف الوطني الي توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

f588c4e6-e43f-4c0e-893d-07c7ed90a7e6
f588c4e6-e43f-4c0e-893d-07c7ed90a7e6
69bf0722-155b-44c7-92ea-1ed62a2a752a
69bf0722-155b-44c7-92ea-1ed62a2a752a
46f3483b-33c8-42f7-b730-2fec30a9fac4
46f3483b-33c8-42f7-b730-2fec30a9fac4
94016370-9529-405c-961e-8b4a738eb9e4
94016370-9529-405c-961e-8b4a738eb9e4
ceeaa4b5-ce7b-472a-806f-1e8a5f588ee8
ceeaa4b5-ce7b-472a-806f-1e8a5f588ee8
8728726d-ee8e-4997-a137-de39ce0ddaa4
8728726d-ee8e-4997-a137-de39ce0ddaa4
9cc3b610-1ac6-450e-aa51-90fb24f0d542
9cc3b610-1ac6-450e-aa51-90fb24f0d542
63983be7-9add-4ba3-b4cc-41b8905eee65
63983be7-9add-4ba3-b4cc-41b8905eee65

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

نوفمبر الخير.. قرارات حكومية توفر مئات الجنيهات للمواطنين|تفاصيل

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا حادث سوهاج - البحر الأحمر إلى 7 وفيات و23 مصابا

إنتهاء الخطر| الصاروخ الصيني يسقط في المحيط الهادي بدون أي إصابات

كيفية الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2022

خرجوني.. تفاصيل التسجيل الصوتي لشيرين عبد الوهاب قبل مغادرة المستشفى

رد حاسم من شيخ الأزهر على مسؤول غربي ويصفه بغير المدروس

القصة الكاملة لأزمة الأرز | إجراءات عاجلة لتوفيره بسعر مناسب والوزارة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن التلاعب في أسعاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنضمام الفرقاطة ميكو 200 لمصر..ماذا تمتلك سادس أقوى بحرية في العالم؟

بجيبة بليسية.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار| شاهد

طبيبة تكشف مفاجأة صادمة عن أزمة شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

RSV .. فيروس غامض يقتل أطفال ورضع أمريكا وأعراضه تشبه الإنفلونزا

فيديو

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ