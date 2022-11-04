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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسباب تكون الحصوات وأضرارها.. صلاح زيدان يوضح

صدى البلد

خصص برنامج “انا والطبيب” المذاع على قناة “صدى البلد” فقرة خاصة للحديث عن أمراض الكلى والحصوات، مع الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية.

وقال “صلا زيدان” إن الإصابة بحصى الكلى أمر منتشر بين الشعب المصري، متابعا: المريض يعتمد بشكل كبير على الأقاويل والعادات والوصفات أكثر من استشارة الطبيب.


وأضاف "صلاح زيدان"، خلال حواره مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "انا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإصابة بحصى الكلى يمكن أن تتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي، كما أنها يمكن أن تتسبب في الإصابة بـ الاحتباس البولي.


ولفت إلى أن المسكنات والأدوية من أسباب تكوين الحصوات، متابعا: تكوين الحصى يمكن أن يكون وراثيا.


أسباب التبول اللاإرادي


وقال صلاح زيدان، إن إصابة الأطفال بالتبول اللاإرادي تختلف بشكل كبير عن الكبار، متابعا: التبول اللاإرادي أصبح له علاج وهناك تطور كبير.

وأضاف" يمكن أن يكون التبول اللاإرادي وراثيا، أو مرضيا، متابعا: الإصابة في العمود الفقري أو صغر في حجم المثانة وخلل في الهرمونات يتسببان في الإصابة بالتبول اللاإرادي.

 

صلاح زيدان المسالك البولية جراحة الكلي الحصوات اخبار التوك شو

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