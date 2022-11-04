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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفرطش فيه .. زوجة رامي جمال توجه رسالة للفنان

رامي جمال وناريمان
رامي جمال وناريمان

حرصت ناريمان، زوجة الفنان رامي جمال، على توجيه رسالة رومانسية له بمناسبة عيد الحب.

 

نشرت ناريمان، صور جمعتهما من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “نتخانق الف مرة لكن مفرطش فيه ولا مرة .. الدنيا كلها تغيب لكن هو ميغبش”.

شارك الفنان رامي جمال صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوق الجمهور لعمل جديد معلقا على الصورة بطريقة غامضة دون الإفصاح عن تفاصيل، وكتب: "قريباً".

وسبق أن علَّق المطرب رامي جمال، على تفاعل عدد كبير من جمهوره مع خبر عودته لزوجته ناريمان، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وكتب رامي جمال: “من أعظم النعم هي إن البني آدم يشوف في عيون الناس وتصرفاتهم وكلامهم إنهم بيحبوه وأنا فعلا محظوظ بحبكم جدا جدا جدا”.

عودة رامي جمال إلى زوجته

وسبق أن أعلنت المطربة المعتزلة ناريمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، انفصالها عن زوجها المطرب رامي جمال.

وكتبت ناريمان قائلة: " تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير وأتمنى يكون سعيد في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

وفي تصرف صادم، حذف رامي جمال كل صور طليقته من حسابه بـ "إنستجرام"، على الرغم من أنها حذفت منشور الطلاق.

وبعد أيام من خبر انفصالهما؛ أعلنت ناريمان، زوجة رامي جمال، عودتهما مرة اخرى.

 

رامي جمال زوجة الفنان رامي جمال ناريمان عيد الحب انستجرام

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