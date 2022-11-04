عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موظفو شركة سيمكس يطلقون مبادرة «كفاية بلاستيك» للحد من استهلاك المنتجات أحادية الاستخدام

صدى البلد

أطلق موظفو شركة سيمكس، المتخصصة في مجال إنتاج مواد البناء، مبادرة «كفابة بلاستيك»، للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يأتي من إدراك موظفو الشركة أن التلوث البلاستيكي قد أثر بشدة على بيئتنا وأن الحاجة إلى تغيير كبير في سلوكياتنا أصبحت أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى.

وتأتي المبادرة استكمالًا لجهود «سيمكس» نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث سيقوم موظفو الشركة باستبدال الأكياس والزجاجات البلاستيكية ببدائل أخرى صديقة للبيئة، فيما ستقوم سيمكس بتوزيع زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام وأكياس قماشية على جميع الموظفين كخطوة أولى لتقليل استخدام البلاستيك في الحياة اليومية كنوع من الدعم لهم.

كما سيتخلى الموظفون في الشركة عن جميع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لصالح ورشة "فيري نايل" شريك شركة سيمكس،  ليتم تحويلها إلى كراسي وحقائب.

وقالت شركة سيمكس إننا نؤمن دائمًا بقوة الفرد، ونعلم أنه من خلال تغيير صغير، يمكننا إحداث فرق جوهري، معربة  عن فخرها  بأن تلعب دورًا فعالاً في تبني سلوك أكثر مسؤولية من الناحية البيئية.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop27، والتي من المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل 6 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته، لمكافحة التغيرات المناخية، التي يعاني منها العالم.

WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.12 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.12 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.10 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.10 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.07 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.07 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.07 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.07 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.06 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.06 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.05 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.05 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.05 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.05 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.05 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.05 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.04 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.04 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.04 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.04 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.02 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.02 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.01 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.01 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.01 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 6.36.01 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز التطوير

ترشيحاتنا

بعد قرار إيلون ماسك بـ تسريح الموظفين | دعوى قضائية على تويتر

معلومات استخباراتية.. إيران تطلب مساعدة نووية من روسيا

لا تترك حظك من القرآن.. آخر ما كتبه طبيب كفرالشيخ المتوفي بأزمة قلبية

البيت الأبيض: مستعدون لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية بشرط

لأول مرة .. إطلاق عرض زيارة افتراضي لمقبرة توت عنخ آمون

بدء اجتماع مجلس حكماء المسلمين وكبار كرادلة الكنيسة الكاثوليكية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج .. المطربة بوسي تفاجئ متابعيها بظهور جديد

بفيديو جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

فستان مي عمر في الرياض يثير الجدل| سعره خرافي

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

فيديو

انفصال بنتها عن الشرنوبي .. أمل رزق تكشف سر لماذا اخفت زواجها الثاني

مصر في أمان .. سقوط الصاروخ الصيني بدون إصابات | فيديو

إسكندرية هتغرق .. توقعات باختفاء ثلث المدينة تحت الماء في هذا الموعد |فيديو

الزمالك في ورطة.. القصة الكاملة لإصابة شيكابالا وحمزة المثلوثي وموعد العودة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ