موظفو شركة سيمكس يطلقون مبادرة «كفاية بلاستيك» للحد من استهلاك المنتجات أحادية الاستخدام

أطلق موظفو شركة سيمكس، المتخصصة في مجال إنتاج مواد البناء، مبادرة «كفابة بلاستيك»، للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يأتي من إدراك موظفو الشركة أن التلوث البلاستيكي قد أثر بشدة على بيئتنا وأن الحاجة إلى تغيير كبير في سلوكياتنا أصبحت أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى.

وتأتي المبادرة استكمالًا لجهود «سيمكس» نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث سيقوم موظفو الشركة باستبدال الأكياس والزجاجات البلاستيكية ببدائل أخرى صديقة للبيئة، فيما ستقوم سيمكس بتوزيع زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام وأكياس قماشية على جميع الموظفين كخطوة أولى لتقليل استخدام البلاستيك في الحياة اليومية كنوع من الدعم لهم.

كما سيتخلى الموظفون في الشركة عن جميع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لصالح ورشة "فيري نايل" شريك شركة سيمكس، ليتم تحويلها إلى كراسي وحقائب.

وقالت شركة سيمكس إننا نؤمن دائمًا بقوة الفرد، ونعلم أنه من خلال تغيير صغير، يمكننا إحداث فرق جوهري، معربة عن فخرها بأن تلعب دورًا فعالاً في تبني سلوك أكثر مسؤولية من الناحية البيئية.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop27، والتي من المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل 6 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته، لمكافحة التغيرات المناخية، التي يعاني منها العالم.

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