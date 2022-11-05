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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لأصحاب المواهب الفنية بتربية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن قطاع شؤون التعليم و الطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من مركز الكيان بكلية التربية النوعية، لأصحاب المواهب الفنية والراغبين في تنمية قدراتهم الموسيقية، اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢.

وعلى الراغبين في الانضمام سرعة التسجيل بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على أن تبدأ الدورات التدريبية إعتبارا من ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

والجدير بالذكر حصد العرض المسرحي (صلة) على عدد من الجوائز خلال مشاركته في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في نسخته الرابعة.

وذلك استمراراً لنجاح العرض المسرحي (صلة) من إنتاج جامعة عين شمس في مختلف المحافل محلياً ودولياً، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور  تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و ريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم و الطلاب. 

ونجح العرض المسرحي  " صلة " في تمثيل مصر وجامعة عين شمس وسط عدد من العروض المسرحية لمختلف الدول العربية والأجنبية من بينها ( فرنسا ،هولندا ، المكسيك ، المغرب ، الكويت ، الأردن ، السعودية وسلطنة عمان ".  
وعقب تقديم العرض المسرحي ( صلة) على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لملتقى القاهرة للمسرح الجامعي في دورته الرابعة حصد العرض العديد من الجوائز والتي تمثلت في :   المركز الثاني في الملتقى وجائزة أفضل إخراج للمخرج أحمد علاء وجائزة أفضل ممثل دور أول أحمد الجوهري وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني مريم جبريل و جائزة أفضل ممثل دور ثان عمر شريف بدر.

قطاع شؤون التعليم و الطلاب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية التربية النوعية المواهب الفنية رعاية الشباب

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