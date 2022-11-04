حسين أباظة: العالم في خطر بسبب التغيرات المناخية.. فيديو

قال الدكتور حسين أباظة رئيس برنامج الأمم المتحدة للاقتصاد والتجارة الدولية سابقا، إن الكوكب بأكمله في خطر بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور حسين أباظة رئيس برنامج الأمم المتحدة للاقتصاد والتجارة الدولية سابقا، خلال استضافته عبر فضائية "اكسترا نيوز"،: "العالم متأخر في مواجهة التغيرات المناخية"، لافتا: "عندما حدثت أزمة التغيرات المناخية في عام 2009 لم تكن الحلول جذرية بل كانت مسكنات".

وأشار الدكتور حسين أباظة رئيس برنامج الأمم المتحدة للاقتصاد والتجارة الدولية سابقا،: "العالم غير مستعد لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والأهم وضع سياسات متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة".