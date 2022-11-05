أنا زملكاوي..وبحب أخد رأي زوجتي في الأغاني..أبرز تصريحات بهاء سلطان مع أنغام

كشف الفنان بهاء سلطان، خلال لقاء له لبرنامج “أنغام”، عبر فضائية “دي أم سي”، عن العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة، حول انتمائه الكروي، وقال "أنا زملكاوي ورغم كدة لعبت كورة القدم فى أشبال الأهلى.

وأكد بهاء سلطان، أن للملحن عزيز الشافعي رؤية في الأغاني التي يقوم بأدائها إضافة إلى أنه يحب أن يحصل على رأي زوجته في الأغاني التي يقوم بأدائها.

وإليكم أبرز التصريحات.

"بحب أخد رأي زوجتي في الأغاني ودايما بيطلع صح"

أكد الفنان بهاء سلطان، أن زوجتي تحب الغناء، مشيرا إلى أنه كانت تقوم بالغناء في فرقة الفنون المسرحية، ولديها علم بأسلوب الغناء.

وقال، أنه "بحب آخد رأي زوجتي في الأغاني ودايما بيطلع صح.

وتابع الفنان بهاء سلطان، أن شقيقة الفنان حسام حسنى، كانت زميلته فى الجامعة، وسألته إذا كان يريد الغناء فجاوب بنعم.

التحق بفريق الكورال

وأشار بهاء سلطان: أن التحق بفريق الكورال الخاص بالفنان حسام حسنى حينها.

لو كنت بختار الأغاني لنفسي ماكنتش وصلت لحاجة

أكد الفنان بهاء سلطان، أن للملحن عزيز الشافعي رؤية في الأغاني التي يقوم بأدائها، معلقا: “له تأثير كبير في الأغاني التي أقوم بادائها”.

وقال “بحب أخلي كل واحد يعمل شغله ومابتدخلش فيه وربنا بيوفقني”.

وتابع قائلا: "بالنسبة لأغنية قلبك يا حول الله من ألحان تامر عاشور بحبها جدا".

محظوظ بالأغانى

وأكد قائلا: "أنا محظوظ بالأغانى ولو كنت أنا اللى بختارها لنفسى مكنتش وصلت لحاجة لأنى بكسل".

كل الناس اللي اشتغلت معاهم بحس إنهم إخواتي وصحابي

كد الفنان بهاء سلطان، أن أغنية "قوم أقف" كانت مختلفة عند نزولها عما كان يقدم للجهمور وحققت نجاحا كبيرا.

وقال أن كل الناس اللي اشتغلت معاهم بحس إنهم إخواتي وصحابي وهما كمان بيدوني نفس الإحساس ده".

يكشف عن انتمائه الكروي

وقال أنا زملكاوى ورغم كدة لعبت كورة القدم فى أشبال الأهلى".