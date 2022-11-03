بكسل.. بهاء سلطان: محظوظ بالأغانى ولو أنا إللى بختارها مكنتش نجحت

تحدث الفنان بهاء سلطان، عن العديد من اغانيه التى حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.



وأوضح سلطان خلال حواره مع برنامج “أنغام”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن أغنية "قوم أقف" كانت مختلفة عند نزولها عما كان يقدم للجهمور وحققت نجاحا كبيرا.

وتابع بهاء سلطان قائلا:"بالنسبة لأغنية قلبك يا حول الله من ألحان تامر عاشور بحبها جدا".

وأكد بهاء سلطان قائلا:" انا محظوظ بالأغانى ولو كنت انا اللى بختارها لنفسى مكنتش وصلت لحاجة لأنى بكسل".

همشي ولا تعرفولي طريق

وانتهى النجم بهاء سلطان من أحدث أغانيه بعنوان "همشي ولا تعرفولي طريق" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز " بطولة النجمه روبي.

"همشي ولا تعرفولي طريق" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف و توزيع أنور عمرو وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن ومن المقرر طرحها وقت عرض الفيلم بدور العرض السينمائية .

"جروب الماميز " بطولة روبي ويسرا اللوزي و محمد ثروت و محمود حافظ و دارين حداد وحازم ايهاب وتاليف ايهاب بليبل وغاده عبد العال وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح .



