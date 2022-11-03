عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكسل.. بهاء سلطان: محظوظ بالأغانى ولو أنا إللى بختارها مكنتش نجحت

صدى البلد

تحدث الفنان بهاء سلطان، عن العديد من اغانيه التى حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.


وأوضح سلطان خلال حواره مع برنامج “أنغام”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن أغنية "قوم أقف" كانت مختلفة عند نزولها عما كان يقدم للجهمور وحققت نجاحا كبيرا.

وتابع بهاء سلطان قائلا:"بالنسبة لأغنية قلبك يا حول الله من ألحان  تامر عاشور بحبها جدا".

وأكد بهاء سلطان قائلا:" انا محظوظ بالأغانى ولو كنت انا اللى بختارها لنفسى مكنتش وصلت لحاجة لأنى بكسل".

همشي ولا تعرفولي طريق

وانتهى النجم بهاء سلطان من أحدث أغانيه بعنوان "همشي ولا تعرفولي طريق" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "جروب الماميز " بطولة النجمه روبي.

"همشي ولا تعرفولي طريق"  كلمات أحمد المالكي  وألحان محمد خلف و توزيع أنور عمرو وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن ومن المقرر طرحها وقت عرض الفيلم بدور العرض السينمائية .

"جروب الماميز " بطولة روبي ويسرا اللوزي و محمد ثروت و محمود حافظ و دارين حداد وحازم ايهاب وتاليف ايهاب بليبل وغاده عبد العال وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج عمرو صلاح .


 

بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان دور العرض السينمائي دى ام سى العرض السينمائي جروب الماميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

مفاجأة.. خالد الغندور: مدرب الداخلية سبب فوز الأهلي برباعية

ترشيحاتنا

أخبار نادي الزمالك.. تفاصيل إصابة شيكابالا ومدة غيابه.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور.. ويطالب الجهاز الطبي بتقرير عن حالة الفريق

روسيا: بريطانيا متورطة بشكل عميق في حرب أوكرانيا.. وسنعلن الأدلة

رغم تحذيرات بوتين.. مجموعة السبع وأستراليا تتفق على وضع سقف لسعر النفط الروسي

محيي الدين: 30 ألف مشارك و100 من قادة دول العالم في cop27.. فيديو

محيي الدين: ننتظر تقديم الدول الكبرى 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ.. فيديو

محمود محيى الدين: استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ مميز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

جدل تاريخي حول السيد البدوي..من هو القطب الصوفي الذي حير الجميع ؟

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ