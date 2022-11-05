الإمارات تثمن دور تركيا في استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب

عبر البحر الأسود..

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا حيث بحثا خلال اللقاء آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما ناقشا عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ وزير الخارجية الإماراتي مولود تشاووش أوغلو على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مولود تشاووش أوغلو ، مؤكدا الحرص على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات كافة بما يدعم مسارات التنمية في كلا البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر وزير دولة.