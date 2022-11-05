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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الكشف عن أكبر شحنة دولية للكبتاجون فى المغرب

صدى البلد

أعلنت الشرطة المغربية أنها أجهضت الجمعة في ميناء طنجة شمال المملكة عملية تهريب دولية لأكثر من مليوني حبة من مخدر الكبتاغون، كانت على متن باخرة قادمة من لبنان باتجاه ميناء في غرب إفريقيا.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنها تمكنت من "إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون".

وأوضحت أن هذه الشحنة تم ضبطها داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة تحمل علم دولة أوروبية، "انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا"، لم يتم تحديدها.

وأشار إلى فتح تحقيق للكشف عن كافة "المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية"، فيما لم يعلن بعد عن توقيف مشتبه بهم.

وتُعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين.

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