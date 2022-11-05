عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر2022، في محال الجزارة، وفقا لآخر تحديث لـ  أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.
 

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بكافة أنواعها، وأيضا أسعار اللحم الجملي ، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضا أسعار السجق وكافة مبيعات الجزارة. 

أسعار اللحوم الكندوز 

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 140 - 160 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 160 و200 جنيه وفقا للقطعية .

سعر اللحم الجملي 

واستقر سعر اللحم الجملى 130 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيهًا الكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي 

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 155 و180  جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 160 الى 190 جنيها للكيلو، في حين بلغت  الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم المجمد  يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

الاتحاد العام للغرف التجارية اسعار اللحوم اللحوم الكندوز أسعار اللحم المفروم أسعار اللحوم الكندوز سعر اللحم الجملي اللحوم البلدي والمجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

ترشيحاتنا

الفتوى والتشريع تؤيد تحمل الأزهر نفقات أستاذ جامعي سافر لنشر الثقافة الإسلامية

فيديو قديم.. مصدر أمني ينفي شائعة إخوانية عن التعدي على شركة صرافة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

من السجن للحرب.. ما قصة تعديل قانون روسيا لإرسال السجناء إلى أوكرانيا ؟

سوق المستعمل| هيونداي إكسيل بـ 55 ألف جنيه.. صور

بسبب حريق أدي لوفاة 6 أشخاص.. إحالة مسئولين بمؤسسة لرعاية الأحداث للمحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماجدة الرومي وبطرس دانيال في زيارة البابا تواضروس الثاني

سر أناقتها.. هذه الألوان لا تتخلى عنها ياسمين عز| شاهد

احذر بعد رؤية الأسنان في المنام.. ماذا يحدث لك؟

بعد اعتناق الإسلام| مارلين الحيمر.. سر خضوعها لعمليات تجميل وعلاقتها بنجم الزمالك

فيديو

يتعاون للمرة الثانية مع سارة وفيق.. تامر حسنى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

أحمد السقا: مسلسلي محاط بسرية تامة وليس لي علاقة بـ"كتيبة 101"

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ