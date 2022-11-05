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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر في الرياض.. تعرف على كيفية استخرج أو تجديد إذن العمل

صدى البلد

قالت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض : إن  الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام المعاملات القنصلية والتعليمات والرسوم الخاصة بإنهائها، يمكن التواصل مع القنصلية عبر أحد القنوات التالية:

 

- خدمة الرد الآلي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للقنصلية صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تتيح الاستفسار عن الأوراق والمستندات والتعليمات الخاصة بالمعاملات القنصلية وخدمة حجز المواعيد وكذلك الاستعلام عن حالة المعاملات.

- رقم هاتف وواتس أب: 00966554002294

- رقم هاتف حالات الطوارئ والإبلاغ عن حالات الوفاة: 00966567887376

- الموقع الإلكتروني للقنصلية

 https://riyadh.egyptconsulates.org/

، و البريد الإلكتروني : [email protected]

وعن كيفية استخراج أو تجديد إذن العمل؟

كشف القنصلية عن الوثائق والمستندات المطلوبة  ، وتتمثل في استيفاء نموذج استخراج أو تجديد  إذن العمل من الموقع الالكتروني للقنصلية ، وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية، وأصل إذن العمل السابق حال التجديد ، فضلا عن صور كامل الصفحات.

 

وأضافت القنصلية بأنه المستندات تتضمن أيضا ، صورة من جواز السفرة ( في حالة إصدار تصريح العمل لأول مرة ، يراعي تسليم صة كاملة من جواز السفر السابق والحالي من الصفحة الأولي إلي الصفحة الأخيرة ، وصورة الإقامة ، خطاب تعريف من جهة العمل ، وأصل قرار الإجازة أو الإعارة مختوم بختم الشعار( في حالة العمل بالحكومة المصرية والقطاع العام فقط)، وعدد صورتين شخصية لصاحب إذن العمل .

 

وفي حالة طلب إصدار إذن عمل بدل فاقد يراعي تقديم صورة من الإذن المفقود بالإضافة علي عقد العمل مصدق عليه من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية السعودية والمكتب العمالي المصري بالقنصلية ، وصورة كاملة جواز السفر الحالي والسابق .

 

وأشارت القنصلية إلي أنه يتم إرسال كافة المستندات المذكورة إدارة تصاريح العمل للحصول علي موافقة إدارة تصاريح العمل قبل التجديد في الحالات التالية فقط: إذا كان السن أقل من 40 عاما ، وإصدار تصريح العمل أول مرة ، وتغيير المهنة ، بدل الفاقد ، نقل الكفالة من جهة العمل المدونة بالتصريح السابق إلي جهة عمل أخرى.

 

أما الرسوم المطلوبة ،أفادت القنصلية أن رسوم إصدار تصريح العمل للمؤهل العالي 330 ريالا سعوديا للسنة الواحدة ، وللمؤهل المتوسط 275 ريالا للسنة الواحدة ، ويضاف 35 ريالا قيمة مستند التصريح.

 

والمدة  الزمنية لانهاء المعاملة ،في نفس يوم التقديم في غير الحالات التي تستوجب الحصول علي موافقة مسبقة .

 

 

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استخراج اذن العمل
استخراج اذن العمل

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